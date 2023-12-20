ÖSYM’den 'KPSS tercih' duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme son tercih gününün 27 Aralık olduğunu duyurdu. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi.

Adayların, yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri bugün saat 10.00 itibarıyla başlayarak 27 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

KPSS TERCİH DUYURUSU



ÖSYM yayımladığı duyuruda; "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 20 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.