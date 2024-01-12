ÖSYM’den YÖKDİL sınav ücretine %160’lık artış

ÖSYM tarafından yılda iki sefer gerçekleştirilen YÖKDİL başvuruları önceki gün başladı. Geçen yıl mart ayında 185 TL olan sınav ücreti ise bir yıl içinde tam yüzde 160 oranında artarak 490 TL’ye yükseldi.

Berkay SAĞOL

Genellikle akademik kariyer hedefleyen kişilerin girdiği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları önceki gün başladı. Başvuru işlemleri 10 Ocak ile 17 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ücreti ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 164 zamlanarak 490 TL’ye yükseldi.

Geçen yıl 12 Mart 2023’te gerçekleştirilen YÖKDİL/1 sınavının giriş ücreti 185 TL olarak belirlenirken, 27 Ağustos 2023’te yapılan YÖKDİL/2 sınavının giriş ücreti ise 260 TL olarak açıklanmıştı. 2024 yılında yapılacak ilk YÖKDİL sınavının ücreti için sınava girecek kişilerden 490 TL alınacak. Geç başvuruların gerçekleştirileceği 24 Ocak’ta ise ücret yüzde 50 daha fazla alınacak.

Sınav ücretlerine yapılan zamlara sınava girecek öğrencilerden tepki geldi. Sınava girecek öğrencilerden olan Faruk Demir, “490 TL sınav ücret el insaf dedirtiyor. Çalışmıyoruz ve öğrenci halimizle biz bir sınava bu rakamı nasıl vereceğiz. Devlet hiç düşünmüyor mu ‘Bu çocuklar bu parayı nasıl bulacak?’ diye. Ederinden fazla kar yapan bu kurumun bu kadar yüksek fiyat istemesi hiç adil değil. Zorunlu olarak girdiğimiz bu sınavların ücretleri alınmaması gerekirken çok yüksek fiyatlarda para isteniyor. Buna çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

Sınava girecek ismini vermek istemeyen bir başka öğrenci ise şunları söyledi: “Bu ücretlerle tek bir kere sınava girme hakkımız var. Bu sınavlara zaten kursa giderek giriyoruz. Kurs dışında artık sınav ücreti ayrı bir maliyet oldu. Bu kadar fiyat artışı olmamalı tek bir sınavın maliyet binlerce lirayı buluyor.”

“ÜCRET TİCARİ MANTIKLA ARTIRILIYOR”

Eğitim Sen Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez ise şu ifadeleri kullandı: “TÜİK tarafından yayınlanan resmi enflasyon oranlarının sadece emekçilerin ve işçilerin ücret zamlarında kullanılmasına, geriye kalan her şeyin bu oranın üzerinde zam yapılmasına devam ediliyor. Halbuki, bir kamu hizmeti olarak örgütlenen ve dolayısıyla kâr amacı güdülmemesi gereken bir alanda söz konusu ücretlendirme politikası terk edilmesi gereken bir uygulamayken, sınav başvuru ücretleri ticari mantık güdülerek artırılıyor” dedi.

İşçi ve memur ücretlerine düşük zam yapıp, hayatın pahalılaşmasına izin verilmesinin tek nedeninin devletin şirket gibi yönetilmek istenmesi olduğunu vurgulayan Gülez, şunları dile getirdi: “Dolayısıyla her yurttaş, yararlandığı her kamu hizmeti için ödediği verginin yanı sıra ayrıca bu hizmete para ödemek zorunda bırakılmaktadır. Eğitim Sen olarak, sınav odaklı eğitim sisteminin bir sonucu olan ve siyasi iktidar tarafından gelir kapısı olarak görülen sınav ücretleri uygulamasına son verilmesini, gerekli düzenlemeler yapılana kadar da sınav ücretlerine zam yapılmamasını ve yapılan zamların geri alınmasını talep ediyoruz.”