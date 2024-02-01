Otel odasında ölü bulunan genç ile ilgili 1 kişi tutuklandı

Çankırı’da gizlice girdiği otel odasında temizlikçi tarafından ölü bulunan 22 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Berat Karakuş’un kesim ölüm sebebinin ise otopsi raporunda kesinleşeceği öğrenildi.

Çankırı'da 22 yaşındaki bir genç otel odasında ölü bulundu.

Olay, dün il merkezinde bulunan bir otelde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, otelde görevli temizlik personeli, temizlik için girdiği odada Berat Karakuş’un (22) cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Berat K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından 22 yaşındaki gencin cansız bedeni morga kaldırıldı.

OTEL ODASINA GİZLİCE GİRDİ

Olayla ilgili Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan incelemeler neticesinde, otel odasının Ç.G. isimli şahıs tarafından ayırtıldığı öğrenildi. Gece saatlerinde Berat Karakuş’un odaya gizlice girdiği belirlenirken, sabaha kadar odada kalan iki gençten Ç.G.’nin sabah saatlerinde otelden ayrıldığı tespit edildi. Temizlik görevlisi boş olduğunu düşündüğü otel odasına temizlik için girdiğinde Berar Karakuş’un cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Berat K.’nin ölümü ile ilgili gözaltına alınan Ç.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Ç.G. tutuklandı. Berat Karakuş’un kesim ölüm sebebinin ise otopsi raporunda kesinleşeceği öğrenildi.