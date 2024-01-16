'Otizm derneğinde istismar’ davasında ara karar: Ses örneği talep edildi

İzmir’de ODER Otizm Derneği’nde otizmli bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili davanın beşinci duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan dosyaya gelen iyileştirilmiş ses kaydının bilirkişi tarafından dökümünün yapılmasının ardından tutuklu sanık U.E.’den ses örneği alınmasını talep etti.

Aycan KARADAĞ

İzmir’de faaliyet gösteren ODER isimli otizm derneğinde 2018 yılında yaşanan cinsel istismar skandalıyla ilgili davanın beşinci duruşması İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme duruşmada ara karar verdi. Kararda, Adli Tıp Kurumu’ndan dosyaya gelen iyileştirilmiş ses kaydının bilirkişi tarafından dökümünün yapılmasının ardından tutuklu sanık U.E.’den ses örneği alınmasını talep etti. Kararda ayrıca iki ses kaydının Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek bir rapor oluşturulmasını istedi. Sanık U.E.’nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 18 Nisan saat 15.00’da görüleceğini açıkladı.

Öte yandan bir önceki duruşmada Adli Tıp Kurumu tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, tarif ve tespit edilen bulguların bir cinsel istismarın tıbbî delilleri olduğu değerlendirmesini yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

ODER Otizm Derneği’nde 2018 yılında otizmli çocuğun annesi dersten dönen çocuğun vücudunda morluklar görmesi üzerine öğretmen U.E.’nin şiddet uyguladığından şüphelenerek çocuğunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, çocuğun istismara maruz kaldığına ilişkin konuşmalar da böylece ses kayıt cihazına yansıdı.

İstismarı kanıtlayan ifadelerin çözümlenmesinin ardından U.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi ve hakkında “nitelikli cinsel istismar” suçundan dava açıldı. Dava U.E.’nin 30 yıl hapis cezasıyla sonuçlandı.

Ses kaydına ilişkin bilirkişi raporu ve cinsel istismar bulgusuna rağmen sanığa verilen 30 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesince bozularak dosyanın mahkemeye geri gönderilmesine karar verildi.