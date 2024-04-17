Otizmli çocuğa şiddet davası görüldü

Datça’da 9 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uygulandığı gerekçesiyle görülen dava 19 Temmuz’a ertelendi.

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Datça ilçesinde 9 yaşındaki bir otizmli çocuğa şiddet uygulandığı gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması, Datça Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada sanıklar dinlenirken, duruşma 19 Temmuz’a ertelendi.

Duruşma sonrası Datça Adliyesi önünde açıklama yapan Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, “Nisan ayı otizm farkındalık ayı. 9 yaşında şiddet gören otizmli bir çocuğumuzun davasından şimdi çıktık. Böyle bir haber ile karşınızda olmaktan üzüntü duyuyorum. Bizim başımıza gelmez dediğimiz olaylar ne yazık ki Datça’da da yaşanmaya başladı. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Özellikle de kendini savunamayacak durumda olan otizmli bir çocuk şiddette maruz kalıyorsa. Haberi duyduğumuz ilk gün itibariyle tüm yasal yollara başvurduk. Çocuğumuzun ve annemizin sesine ses olmak için burada toplandık. Sesimizi herkese duyuralım ki bir daha kimse kimseye böyle bir şey yapmaya cesaret edemesin. Bizi bu davada yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz” dedi.

Çocuğun anneannesi Birgül Cengiz de, “Çocuklarımıza, her şeyimize adıyoruz. Onları çok seviyoruz. Bu çocuklar hepimizin. Otizmli demek, özel demek. Özellikle otizmli çocuklara çok büyük destek lazım” diye konuştu.

CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz ise, “Şiddet asla kabul edilemez ve herhangi bir çocuğa, özellikle de otizmli bir çocuğa karşı şiddet kesinlikle yanlıştır. Bugün burada toplanmamızın sebebi oldukça üzücü bir konuya dikkat çekmek ve toplumsal bir sorumluluk üstlenmektir. Otizmli bir çocuğun maruz kaldığı şiddet olayı hepimizi derinden etkilemiştir. Otizmli çocuklarımızın yaşadığı zorlukları anlamak ve onlara destek olmak hepimizin sorumluluğudur. Bizler olarak, bu tür vahim olaylara karşı duyarlılık göstermek ve adaletin sağlanması için elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Çocuklarımızın ve toplumumuzun güvenliği ve refahı için gereken adımları atmaya kararlıyız. Unutmayalım ki, toplum olarak birbirimize destek olmak ve her bireyin haklarına saygı göstermek, daha güçlü bir toplumun temelini oluşturur” ifadelerini kullandı.