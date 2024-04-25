Otizmli gence bakıcı şiddeti

Mersin’de Aile Bakanlığı’na bağlı yatılı özel bir merkezde, kurumdaki bakıcının yüzde 94 otizm raporu olan E.K adlı genci darbettiği ortaya çıktı. Ailenin şikâyeti üzerine bakıcı tutuklandı. İlk duruşmada savcılık, sanığın tahliyesini istedi. Karar duruşması bugün. Aile “En ağır cezayı almalı” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Mersin Mezitli’deki Aile Bakanlığı’na bağlı Özel Mersin Nefes Engelli Bakım Merkezi’nde yüzde 94 otizmli olan E.K. adlı genç, Ali Kazancı adlı bakıcı tarafından şiddete uğradı.

Bakıcının otizmli gencin üzerine çıktığı, karnına ve yüzüne yumruklar attığı belirlendi. Ailenin şikâyeti üzerine sanık tutuklandı.

Savcılık ilk duruşmada basit yaralama suçundan hakim karşısına çıkan sanığın tahliyesini istedi. Nitelikli dolandırıcılıktan suç kaydı bulunan ve bu davadan tutuklu olan sanığın eziyet suçundan yargılanması gerektiğini belirten ailenin avukatı Alptuğ Bilgili, bugün görülecek olan karar duruşmasında sanığın ceza almasını istediklerini söyledi.

İddiaya göre olay, E.K’nin doğum günü olan 24 Ocak 2024’te yaşandı. 20 yaşına giren E.K. olay günü arkadaşlarıyla kurumdaki odada oturduğu sırada, elini yukarı kaldırarak bağırdı. Bu sırada odaya giren bakıcı Ali Kazancı’nın çocuğun üzerine yürüdüğü ve şiddet uyguladığı belirtildi. Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesi bilirkişi raporlarına da giren olayda, sanık Kazancı’nın elinde bulunan ve anahtar olduğu değerlendirilen cisimle E.K’in üzerine yürüdüğü "Kafanı kırarım senin" dediği, E.K.’nin de "Kırma" dediği ifadeleri yer aldı. Raporda, Kazancı’nın elini E.K’nin boğazına götürdüğü, şahsın kafasını ileri doğru ittiği, E.K’nin karşılık vermesi üzerine sanığın E.K’nin karnını yumrukladığı belirtildi. Ardından sanığın E.K.’nin kafasına baskı yaparak üzerine oturduğu, karnına diziyle bastırdığı ve yumrukladığı belirtildi.

TATSIZLIK YAŞANMIŞ!

Anne Muazzez Ünal, oğlunun 2020 yılından bu yana yatılı olarak kaldığı merkezde yaşanan şiddet sonrası şikâyetçi olduklarını anlattı. Anne Ünal "Bizim haftada bir perşembe günleri WhatsApp üzerinden görüntülü konuşma hakkımız var. O gün kurum beni oyaladı. ‘Sabah bir tatsızlık yaşandı’ denildi. Görüntülü konuşma sırasında çocuk baygın gibiydi ve gözü morarmıştı" dedi. Bunun üzerine kurum müdürünü aradıklarını anlatan anne Ünal, "Karakola gittik, darp raporumuzu aldık, şikâyetimizi ettik. Kurum da şiddet uygulayan Ali Kazancı’nın işine bu olaydan hemen sonra son vermiş" iddiasında bulundu.

Kurum kameralarına yansıyan görüntülerde bakıcının otizmli gencin üzerine çıktığı, yumruk attığı, gencin gözünün morardığı görüldü.

CEZASIZ KALMAMALI

25 Ocak’ta şikâyetin hemen ardından sanığın tutuklandığını anlatan anne Ünal, şöyle devam etti:

"Bu kişinin daha önceden nitelikli dolandırıcılık suçu da varmış. O suçtan tutuklu. Geçen hafta perşembe günü mahkemede savcı sanığın bırakılmasını istedi. Karar duruşması perşembe (bugün) günü. Biz sanığın cezasız kalmasını istemiyoruz."

Ailenin avukatı Alptuğ Bilgili de şunları söyledi: "Şu an sanık basit yaralamadan yargılanıyor. Ancak eziyet suçundan yargılanmasını istiyoruz. Çünkü yapılanlar sistematik ve süreklilik arz ediyor. Orada yaptığı eylemler arkadaşlarının önünde yapılıyor insanlık onuru da rencide ediliyor. Basit bir yaralama suçu yapılırsa alınacak ceza en fazla 1 yıl. Beden ve ruhsal açıdan kendini savunamayacak kişiye yapıldığı için en fazla 1,5 yıl. Ama bunu eziyet olarak yaptığında 8 yıla çıkıyor. Mahkeme eziyet olarak değerlendirirse hem mağdur aileyi tatmin edilecek, hem şüpheli gerçekten bir ceza alacak."