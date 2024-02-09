Otizmli öğrenci okulda darp edildi iddiası

Haber Merkezi

İstanbul Büyükçekmece’de faaliyet gösteren bir otizm spor okulunda yüzde 70 zihinsel engelli Kadir A.'nın öğretmen Veysel B. tarafından darp edildiği iddia edildi. Olay 6 Şubat Salı akşamı Kadir A.’nın spor merkezinden döndükten sonra annesine, yaşananları anlatması üzerine ortaya çıktı. Olayın ardından anne Telli A., Kumburgaz Polis Merkezi'ne giderek Kadir A.’nın kendisini darp ettiğini söylediği öğretmen Veysel B.’den şikâyetçi oldu. Yapılan şikâyette Kadir A.’nın vücudundaki morlukların fotoğrafları da polis ekiplerine delil olarak sunuldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatılırken yapılan soruşturmanın ardından öğretmen Veysel B. tutuklandı.

Ailenin avukatı Mehmet Atasoy ise “Şüphelinin işlemiş olduğu bu suç, basit bir yaralama suçu değildir. Biz şüphelinin en üst sınırdan cezalandırılmasını ve de bedenen ve ruhen kendini savunamayacak olan bireylere karşı, bu suçu bir daha işlememesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.