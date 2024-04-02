Otobüs firmalarına bayram tatili için ek sefer izni verildi

Şehirlerarası otobüs firmalarına bayram tatili için ek sefer izni verildi İzin, 3-16 Nisan tarihlerinde geçerli olacak.

Şehirlerarası hizmet veren otobüs firmalarının bayram tatilinde yapacakları ek seferler için izin dönemi yarın başlayacak, 16 Nisan'da sona erecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce Ramazan Bayramı tatili süresince yapılacak ek seferlere ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, bayram tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artması beklenirken, yurttaşların şehirlerarası seyahat taleplerinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı öngörülüyor.

Bu nedenle şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatili boyunca ek sefer düzenlemelerine izin verildi.

EK SEFER İZNİ YARIN BAŞLAYACAK

Otobüsler için ek sefer izni yarın başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan, B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 16 Nisan'a kadar kullanabilecek.

Öte yandan, firmalar, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunacak.

B2 yetki belgesi "uluslararası tarifesiz", D2 belgesi de "yurt içi tarifesiz" otobüs seferlerine çıkacaklar firmalara veriliyor.