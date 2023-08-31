Otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekip taciz eden erkek, gözaltına alındı

Ataşehir'de otobüste bir kadının gizlice fotoğrafını çeken şüpheli, yolcular tarafından yakalandı. "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum" sözleriyle kadını taciz eden erkek, gözaltına alındı.

Ataşehir'de otobüste bir kadının gizlice fotoğrafını çeken şüpheli, yolcular tarafından yakalandı. Yolcuların ve fotoğrafını çektiği kadınının tepkisiyle karşılaşan şüpheli, önce "Sileceğim,özür diliyorum" dedi sonra "Böyle giyinmenizi kınıyorum" diyerek kadını taciz etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

Olay, Ataşehir'de Çarşamba akşamı 13 FY hat numaralı otobüste meydana geldi. Bir kadının fotoğrafını gizlice çeken şüpheli, yolcuların durumu fark etmesi üzerine yakalandı.

Otobüsteki yolcular ve fotoğrafı çekilen kadın şüpheliye bağırarak, telefonunu almak istedi. "Fotoğrafları sileceğim özür diliyorum" diyen şüpheli, daha sonra "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum" sözleriyle kadını taciz etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Yaşananlar, diğer yolcular tarafından kaydedildi.

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