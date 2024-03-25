Otobüste para sayma videosu oynatma görüntüsü montaj çıktı

Sosyal medya platformu X'ten ibbhabercomtr adlı hesap tarafından "İstanbul’da bazı otobüslerde kayıt dışı para sayma görüntüleri yayınlanıyor" ifadesiyle paylaşılan görüntülerin montaj olduğu açıklandı. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, otobüslerdeki ekranların teknik olarak video oynatmaya müsait olmadığı, hacklenme gibi bir durumun oluşamayacağı çünkü sistemin, araç içi kapalı devre sistem olup dış erişime kapalı olduğu bilgisini paylaştı.

Bugün sosyal medya platformu X'ten ibbhabercomtr adlı hesap tarafından "İstanbul’da bazı otobüslerde kayıt dışı para sayma görüntüleri yayınlanıyor" ifadesiyle paylaşılan görüntülerin montaj olduğu açıklandı.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet tarafından yapılan açıklamada, otobüslerdeki ekranların teknik olarak video oynatmaya müsait olmadığı bildirilirken, hacklenme gibi bir durumun oluşamayacağını çünkü sistemin, araç içi kapalı devre sistem olup dış erişime kapalı olduğu belirtildi. Açıklamada "İlgili haber sitelerinde belirtilen görsellerde görüldüğü üzere araç kapı numaraları vb. Doğrulama yapılacak tüm argümanlar kapatılmış olup bahse konu görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in açıklaması şöyle:

“İETT’nin dış hat otobüslerinin ekranlarında video oynatma imkanı yok görüntüler montaj. İETT’ nin tüm yolcu bilgilendirme sistemleri kapalı devre sistemler olup dışarıdan erişime kapalıdır. Akıllı durak ekranlarında bilgilendirme amaçlı görseller yolcularımıza hizmet vermektedir ve bu ekranlar video oynatılması teknik olarak mümkün değildir. Araç içi ekranlarda ise yolcularımıza sefer ve durak bilgileri paylaşılmakta olup yine belirtildiği gibi araç içi kapalı devre sistem olup dış erişime kapalıdır. İlgili haber sitelerinde belirtilen görsellerde görüldüğü üzere araç kapı numaraları vb. Doğrulama yapılacak tüm argümanlar kapatılmış olup bahse konu görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır.”