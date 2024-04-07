Otogar ve havalimanlarında bayram yoğunluğu sürüyor: Yurttaş fiyatlardan şikayetçi

9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler otogar ve havalimanlarında yoğunluk oluşturmayı sürdürüyor. Tatil için bilet talebi artarken, bazı firmalar ek seferler oluşturuyor. Bazıları gidecekleri yere bilet bulmakta zorlanırken, kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet ediyor.

Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyenlerin, otogar ve havalimanlarındaki yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek yurttaşlar havalimanı ve otogarlarda hareketliliğe neden oldu.

Yurttaşın tatil için bilet talebi artarken, bazı otobüs firmaları ek seferler koydu. Bazıları gidecekleri yere bilet bulmakta zorlanırken, kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.

"ÜÇ AKTARMAYLA VAN'A GİDECEĞİZ"

Trakya Üniversitesi öğrencisi Furkan Çavuşoğlu, bayram tatili için Edirne'den memleketi Van'a Erzurum aktarmalı gideceğini söyledi.

Bilet bulmakta zorlandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Üç öğrenci arkadaş olarak biraz ani kararla gideceğimiz için bilet bulamadık. Şu anda üç aktarmayla Van'a gideceğiz. Sabah saatlerinde Edirne'den İstanbul'daki otogara geldik. Buradan Erzurum'a, ardından Van'a geçeceğiz. Van'a doğrudan bilet bulamadık" diye konuştu.

"FİYATLAR YÜKSEK"

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Aylin Uzun da kolay bilet bulduğunu ancak fiyatların yüksek olduğunu belirtti.

Uzun, ailesinin ev taşımasına yardımcı olmak için İzmir'e gittiğini ifade ederek, "Tabii, bu tatil de fırsat oldu" dedi.

Çanakkale Lapseki'deki köyüne giden Recep Kurtçu da biletlerin pahalı olduğunu dile getirdi.

DHA

HAVALİMANLARINDAKİ YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

Bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler havalimanlarında da yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini nedeniyle havayolu şirketleri 5-14 Nisan tarihleri arasında SunExpress, Türk Hava Yolları, 6'sı AJET olmak üzere 85 ek sefer, Pegasus Havayolları ise Kıbrıs İzmir, İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı 132 ek sefer düzenleyeceğini açıklamıştı.

Havayolu şirketleri ayrıca taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını bildiriyor.