Otomobil almak için gerekli: Singapur'da 'yetki belgesi' ücreti 100 bin doları aştı

Singapur'da otomobil almak için gereken 'yetki belgesi'nin ücreti 100 bin doları geçti. Tüm araçlar için geçerli olan 'açık' kategorisindeki yetki belgesinin ücreti ise 152 bin dolara yükseldi.

Singapur'da otomobil almak için gerekli olan yetki belgesinin ücreti 100 bin doları aştı.

Ülkede en düşük yetki belgesinin ücreti 104 bin dolara yükseldi.

BBC'nin haberine göre, ülkedeki trafik sıkışıklığını önleme tedbirleri kapsamında otomobil alımlarında 10 yıllık "yetki belgesi" (COE) şartı bulunuyor.

Covid-19 salgınının ardından şahsi araçlara talebin artmasıyla COE yetki belgelerinin ücreti de yükseldi, en düşük yetki belgesinin maliyeti 104 bin dolar oldu.

Tüm araçlar için geçerli "açık" kategorisindeki yetki belgesi ise 152 bin dolara çıktı.

YETKİ BELGESİ AÇIK ARTIRMAYLA SATILABİLİYOR

Hükümetin halkı toplu taşımayı kullanmaya teşvik ettiği yaklaşık 5,5 milyonluk Singapur'da 2022 sonunda yaklaşık 1 milyon şahsi otomobil bulunuyordu.

Şehir-devlet Singapur'da hükümetin kontrolünde ve sınırlı sayıda olan "yetki belgesi", açık artırmayla da satılabiliyor.

Ülkedeki vergiler ve COE zorunluluğunun Singapur'u otomobil alımında en pahalı ülke konumuna getirdiği ifade ediliyor.

Singapur'da motosiklet, ticari ve binek araçlar için ise farklı türde COE yetki belgeleri bulunuyor.