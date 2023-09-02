Otomobil denize uçtu: Okul müdürü öldü, eşi yaralandı
Tekirdağ Şarköy’de metrelerce yükseklikten denize uçan otomobilde Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu yaşamını yitirdi, aracı kullanan eşi Ahmet Gürkan Erkutlu ise yaralandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, 8 metre yükseklikten denize uçan otomobildeki lise müdürü Esma Deniz Delal Erkutlu (46) hayatını kaybetti, eşi Ahmet Gürkan Erkutlu (39) ise yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Şarköy'ün Mürefte-Hoşköy mahalleleri arasındaki kara yolunda meydana geldi.
Ahmet Gürkan Erkutlu'nun direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 8 metre yükseklikten denize uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ARAÇ SUDA TERS DÖNDÜ
Suda ters dönen otomobilde hafif yaralanan Ahmet Gürkan Erkutlu, kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan Ahmet Gürkan Erkutlu, ilk müdahalesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, Erkutlu’nun eşi Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun cansız bedeni bulundu.
Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü olan Erkutlu'nun cenazesi, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.