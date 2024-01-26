Otomobil reel fiyat artışları durma noktasında

Otomobil fiyatlarda Mayıs’ta yüzde 47,9’a ulaşan reel artış oranı takip eden aylarda düşüş kaydedilen rapora göre Aralık ayı itibariyle reel fiyat artışı yüzde 0,7’ye gerileyerek durağanlaştı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve Sahibinden.com tarafından hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ortalama satılık otomobil cari fiyatı geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 65,9 arttı, Kasım'a kıyasla ise yüzde 2,1 azaldı. Aralık ayında ortalama otomobil fiyatı 860 bin 480 TL oldu.

Benzer şekilde, otomobil reel fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artarken bir önceki aya göre yüzde 5 düştü.

DURMA NOKTASINDA

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyat altı aydır düştü. Reel fiyat endeksi Kasıma kıyasla yüzde 5 azalarak 212 oldu.

Reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düştü. Mayıs’ta yüzde 47,9’a ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak Aralık’ta yüzde 0,7’ye gerileyerek neredeyse durağanlaştı.

Araç sınıflarına göre yıllık fiyat artış oranı en yüksek yüzde 80 ile B sınıfında, en düşük yüzde 51,9 ile E sınıfında oldu.

Araç sınıfına göre otomobil fiyatları da azaldı. 2023 Aralık verilerine göre tüm araç sınıflarındaki ortalama fiyat düştü.

Ortalama fiyat B sınıfında 575 bin 492 lira, C sınıfında 756 bin 94 lira, D sınıfında 1 milyon 136 bin lira ve E sınıfında 1 milyon 906 bin lira oldu.

Buna göre yıllık fiyat artış oranı B sınıfında yüzde 79,9, C sınıfında yüzde 70,6, D sınıfında yüzde 59,8, E sınıfında ise yüzde 51,9 oldu.

Yaş gruplarına göre en yüksek yıllık artış oranı yüzde yüzde 94,2 ile 20 yaş ve üstü yaş grubunda, en düşük artış oranı ise yüzde 53,1 ile 0-3 yaş grubunda gerçekleşti.

Ortalama otomobil fiyatı 0-3 yaş grubunda 1 milyon 432 bin lira, 20 yaş ve üstü yaş grubunda ise 356 bin 401 lira olarak kaydedildi.

Yakıt türüne göre en yüksek yıllık artış oranı Benzin & LPG türünde (yüzde 81,5), en düşük artış oranı ise Elektrik türünde (yüzde 11,2) görüldü.

SATIŞ ARTTI, İLAN AZALDI

Otomobil talep endeksi Kasım'a kıyasla yüzde 14,1 arttı. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 3 puan artarak yüzde 16,9 oldu.

İlan sayısı azalırken satılan otomobil sayısının arttığı görüldü.