Otomobile yol verip hırsızlığa devam ettiler
Kağıthane'de 3 kişi, bagajı tesisat malzemesi dolu olan araçtan malzemeleri çalmaya başladı. Bu sırada tek yön olan sokağa bir başka araç girdi. Hırsızlar, araca binerek arkalarındaki otomobile yol verdi ve daha sonra geri gelip hırsızlığa devam etti.
İstanbul Kağıthane’de araçla gelen maskeli 3 şahıs, park halindeki minibüsün arka camını kırarak içindeki malzemeleri çaldı. Olay sırasında sokağa giren bir araca da yol veren hırsızlar, geri gelip hırsızlığa devam etti.
Olay, dün saat 05.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı hafif ticari bir araçla sokağa giren maskeli ve kapüşonlu 3 kişi, bagajı tesisat malzemesi dolu olan aracı gözlerine kestirdi. Hırsızlar, ardından aracın arka camını kırarak malzemeleri çalmaya başladı.
Bu sırada tek yön olan sokağa bir başka araç girdi. Hırsızlar, araca binerek arkalarındaki otomobile yol verdi.
Birkaç dakika sonra geri manevra yaparak tekrar gelen hırsızlar, işlerine kaldıkları yerden devam etti. Yaklaşık 4 dakikada 100 bin lira değerinde tesisat malzemesi çalan hırsızlar kayıplara karıştı.