Otomobile yol verip hırsızlığa devam ettiler

Kağıthane'de 3 kişi, bagajı tesisat malzemesi dolu olan araçtan malzemeleri çalmaya başladı. Bu sırada tek yön olan sokağa bir başka araç girdi. Hırsızlar, araca binerek arkalarındaki otomobile yol verdi ve daha sonra geri gelip hırsızlığa devam etti.

Güncel 30.07.2023 11:19 Giriş: 30.07.2023 11:19

Güncelleme: 30.07.2023 11:23 Kaynak: İHA

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