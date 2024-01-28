Otomobilin aynasını kıran motorcuya 2 bin 886 lira ceza
İstanbul'da sürücüsüyle tartıştığı seyir halindeki otomobilin aynasını eliyle kırdıktan sonra önündeki taksiye çarpan, sosyal medyadaki görüntülerden tespit edilen motosikletliye, Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlalden 2 bin 886 lira ceza kesildi.
İstanbul'da sürücüsüyle tartıştığı seyir halindeki otomobilin aynasını eliyle kırdıktan sonra önündeki taksiye çarpan, sosyal medyadaki görüntülerden tespit edilen motosikletliye, Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlalden 2 bin 886 lira ceza kesildi.
Dün, TEM otoyolunun Kağıthane mevkisinde sürücüsüyle tartıştığı otomobilin aynasını kırdıktan sonra dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, önündeki taksiye çarptı.
Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri motosiklet sürücüsü U.O'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek’, "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 2 bin 886 lira ceza uyguladı.
Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.