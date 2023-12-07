Otomobilin çarptığı çocuk öldü: 15 yaşındaki 'sürücü' gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta dün saat 15.00 sıralarında, 15 yaşındaki E.B.D.'nin kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer Halis Ateş'e çarptı. Hastaneye kaldırılan Ateş, hayatını kaybederken gözaltına alınan ehliyetsiz 'sürücü' E.B.D, adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı Ömer Halis Ateş (5), hayatını kaybetmesine neden olan 15 yaşındaki 'sürücü' E.B.D, adliyeye sevk edildi.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki MÜSİAD Konteyner Kent'te meydana geldi
İddiaya göre; E.B.D.'nin kullandığı otomobil, oyun oynayan Ömer Halis Ateş'e çarptı. Kazada küçük çocuk ağır yaralanırken, bölgeye ekipler gönderildi.
Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer Halis Ateş, hayatını kaybetti.
Ehliyetsiz 'sürücü' gözaltına alınırken, anaokulu öğrencisi Ateş'in cenazesi Karaelbistan Mahallesi'nde toprağa verildi. E.B.D. işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.