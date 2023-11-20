Otomotiv gazetecisi duyurdu: Tesla’nın Türkiye’ye yatırımı hayal olmuş

Ototmotiv sektörünü yakından takip eden gazeteci Emre Özpeynirci, Tesla’nın Türkiye’de fabrika kurarak yatırım yapacağına ilişkin duyumlarını yazdı. Buna göre Tesla’nın böyle bir niyeti yok.

Otomotiv devi Tesla’nın sahibi Elon Musk, New York’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüş; bu görüşmede Tesla’nın Türkiye’ye yatırım yapması gündeme gelmişti.

Bu konudaki iddialara değinen Özpeynirci, Gazete Pencere’deki yazısında bu yatırımın yapılmayacağını yazdı. Özpeynirci, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: “Tesla’nın Türkiye’ye fabrika kurmak gibi bir planının olmadığını duydum. Umarım yanlış duymuşumdur da yatırım gelir. Ama 26 yıldır Türkiye’ye yeni bir markanın yatırım yapmadığını, olanların da gittiğini unutmayalım.”

ERDOĞAN-MUSK GÖRÜŞMESİ

Elon Musk, Erdoğan’la ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’nde görüşmüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Elon Musk'a Tesla'nın Türkiye'de fabrika kurması için çağrıda bulunmuştu.

İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’a Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nden bahsetti. TOGG’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk’ı İzmir’de düzenlenecek Teknofest’e davet etti."