Ovacık Belediye Başkan Adayı Tekinoğlu: Sorunları biliyoruz, çözeceğiz

Dersim İttifakı'nın Ovacık Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tekinoğlu, kapı kapı dolaştıklarını, sorunları yerinde tespit ettiklerini belirterek, devrimci, halkçı bir belediyecilik modeli inşa edeceklerini söyledi. Ortak aday olmanın yüklediği sorumluluğun farkında olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

Dersim’in Ovacık ilçesinde Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Emek Partisi, TİP ve DEM Parti’nin ortak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tekinoğlu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kapı kapı çalışmalarını sürdüren Tekinoğlu, ilçenin sorunlarını bildiklerini, buna dair çözüm önerilerinin de hazır olduğunu söyledi.

Sol, sosyalist, ilerici güçlerin ortak adayı olmanın sorumluluğunu üstlendiğini, bu bilinçle hareket ettiğini belirten Tekinoğlu halkçı, kamucu, sosyal, şefaf bir belediyecilik modeli oluşturacaklarını kaydetti.

Çevreden kadın istihdamına, alt yapı sorunlarından gençlere her alanda kapsamlı projeler oluşturduklarını söyleyen Tekinoğlu, aynı zamanda ana dilleri olan Kırmançki’yi de daha da yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

SMF kontenjanından EMEP amblemiyle seçime giren sosyalist başkan adayı Tekinoğlu, ilçenin doğasını koruyacaklarını belirterek, çok büyük bir park ve kapalı otopark yapmayı düşündüklerini ifade etti. İlçede kooperatifler üzerinden istihdam sağlayacaklarını kaydeden Tekinoğlu, seçimden umutlu olduğunu ifade etti.

KAPI KAPI DOLAŞARAK SORUNLARI TEK TEK TESPİT EDİYORUZ

Evleri gezerken, mahallelere giderken buradaki sorunları gördüklerini kaydeden Tekinoğlu, “İlçemizin ilk mahallesi olan Camgöz Mahallesi’nde halen kanalizasyon olmadığını görüyoruz. Bir de 94 Mahallesi’nin bir parçası olarak yeni bir mahalle daha oluştu. Orada da halen birçok evde kanalizasyon yok. Onlar kuyu kullanıyorlar. TOKİ’deki kanalizasyon problem. Ana artere bağlanmadığı için yaz boyu sürekli doluyor ve vidanjörle gidip çekiyorlar” dedi.

Yaşlıların, çocukların, gençlerin ortak hareket edeceği bir alanın olmadığına vurgu yapan Tekinoğlu, “Parça parça birkaç tane çocuk parkı var ama küçük ölçekli. Biz çocuklarımızın bisiklete binebileceği, oyun oynayabileceği, yaşlılarımızı kahveden çıkarabileceğimiz, hele hele kadınlarımızı dört duvar arasından çıkaracak çözümler düşünüyoruz. Bu konuda çok duyarlıyız. Sadece oturma alanı değil, aynı zamanda sanatsal bölümü de dahil ederek çok büyük bir park yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MUNZUR KENARINDAKİ KONTROLSÜZ İŞLETMELERE HAYIR

Tekinoğlu, insanların piknik yapabileceği, oturabileceği veya kamp kurabileceği bir alan oluşturulması gerektiğini ifade ederek, “Munzur suyu kenarındaki işletmelerin çok kontrolsüz bir şekilde açılmaları doğamız için zarar verici” diye konuştu.

Çevre ve ekolojinin sosyalistlerin vazgeçilmezi olduğunu kaydeden Tekinoğlu, Ovacık sınırları içerisinde bütün canlıların ortak yaşam koşullarını oluşturmak zorunda olduklarını söyledi.

HALKÇI, DEVRİMCİ BİR PROGRAM UYGULAYACAĞIZ

Tekinoğlu şöyle dedi: “Bugünkü süreç, ittifakların olduğu bir süreç. Mutlulukla bunu söylüyorum. Umarız ki bu ittifaklar devam eder, sadece ittifak olarak kalmaz. Biz burada devrimci program uygulayacağız, yani işçinin, köylünün, emekçinin haklarını savunacağız. Bizim bir defa şeffaf, dürüst belediyecilik yapacağımız kesin. Halkımız bizlere, devrimcilere güvenmeli. Biz ihaleye, ranta, iş adamlarına, şunlara, bunlara belediyemizin gelirlerini peşkeş çekmeyeceğiz. Halkçı, kamucu, katılımcı, demokratik bir yönetim inşa edeceğiz.”

HÜSEYİN TEKİNOĞLU KİMDİR?

1968 yılında Dersim’in Ovacık (Pulur) İlçesinin Arslandolmuş (Çirpazin) köyünde doğan Tekinoğlu, ilk ve ortaokulu Ovacık’ta tamamladı. 1994 köy boşaltmaları sürecinde göç ederek farklı metropollerde yaşamını sürdürdü. Buralarda bir yandan ticari faaliyetlerine devam ederken diğer yandan da SMF ve önceli kurumlarda politik faaliyetlerine devam etti. 2014’te Ovacık’a dönerek gerek kurumsal gerekse de kazanımla sonuçlanan yerel yönetimler seçimleri sürecindeki çalışmalara aktif olarak katıldı. Devam eden yıllarda da kesintisiz olarak kurum içerisinde politik faaliyetlerine devam etti. Uzun süredir de Ovacık ilçesinde esnaf olarak yaşamına devam eden Tekinoğlu, sol ittifakın ortak adayı oldu.