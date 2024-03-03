Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da destekleyeceği adayı açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini bildirdi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul'da destekleyeceği adayı duyurdu.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da Sayın EKREM İMAMOĞLU'nu destekliyorum. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) March 3, 2024

YEREL SEÇİM SÜRECİ

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 20 Şubat'ta teslim etti. Aynı süre içinde bağımsız adaylar da başvurularını yaptı.

Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik olması halinde, bu durum 1 Mart'ta ilçe veya il seçim kurullarınca partilere bildirilecek. Partiler, 2 Mart'ta eksiklikleri tamamlayarak ilgili seçim kurullarına bildirecek ve kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da 3 Mart'ta başlanacak.

Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart sabahı başlayacak.

Döküm ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanan seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.

28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek.

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek.