Oxfam, İsrail'i yalanladı: Gazze'ye giden yardım kamyonları azalıyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in Gazze üzerindeki ablukasının yoğunlaştığını ve Gazze Şeridi'ne giren yardım kamyonu sayısının bir önceki aya göre yüzde 44 azaldığını açıkladı.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'i, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımları "öngörülemez ve kaotik bir onay, tarama ve denetim rejimi" ile kontrol etmekle suçladı.

Gazze'deki duruma ilişkin yeni bir rapor yayınlayan Oxfam, "İsrail ihlallerini sona erdirmek için derhal adım atmazsa, Gazze'de yaşayan insanlar hastalık ve açlık nedeniyle mevcut 31.000 Filistinli savaş kaybının çok ötesinde kitlesel ölümlere maruz kalacak" ifadelerini kullandı.

Raporda, İsrail'in "yardımları tıkayan, zahmetli, tekrarlayan ve öngörülemez bürokratik prosedürlere tabi tutan, kamyonların ortalama 20 gün boyunca dev kuyruklarda mahsur kalmasına neden olan işlevsiz ve yetersiz bir denetim sistemi yürüttüğü" belirtiliyor.

Rapor, İsrailli yetkililerin "rutin ve keyfi bir şekilde yardım malzemelerini 'ikili [askeri] kullanım' gerekçesiyle reddettiğini" de ekliyor.

Örneğin, Birleşik Krallık hükümeti tarafından gönderilen ve reddedilen yardımlar arasında su filtreleri ve güneş enerjisiyle çalışan ışıklar bulunuyordu.

Rapor, İsrail'i "insani yardım misyonlarına baskı uygulamakla, Gazze'nin kuzeyini büyük ölçüde tecrit etmekle ve uluslararası insani yardım çalışanlarının sadece Gazze'ye değil, İsrail'e ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'ya erişimini kısıtlamakla" suçluyor.

Raporda Şubat ayında Gazze'ye girmesine izin verilen kamyon sayısında bir önceki aya göre %44'lük bir azalma olduğu iddia ediliyor.

İsrail defalarca Gazze'ye ulaştırılandan daha fazla yardımı işleyebileceğini, ancak BM, STK'ler ve diğer yardım kuruluşlarının malzeme eksikliği nedeniyle geciktiğini öne sürüyordu.