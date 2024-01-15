Oxfam: Milyarderlerin serveti enflasyondan hızlı artıyor, yoksulluk 230 yıl sonra bile aşılamayacak

Oxfam'ın hazırladığı rapora göre dünyanın en zengin beş insanı 2020 yılından bu yana servetlerini ikiye katladı. Rapora göre zenginlerin serveti enflasyondan hızlı artarken, küresel yoksulluğun 230 yıl sonra bile tamamen ortadan kaldırılamayacağı öngörüsü bulunuyor. Raporda dikkat çeken noktalardan biri ise gelecek 10 yıl içerisinde dünya tarihinde ilk kez bir dolar trilyoneri ortaya çıkabilir.

Londra merkezli yardım kuruluşu Oxfam'ın hazırladığı rapora göre dünya genelinde milyarderlerin serveti enflasyondan hızlı artıyor.

Kuruluşun raporun yer verilen geleecek öngörüsüne göre ise gelecek 10 yıl içinde, dünya tarihinde ilk kez bir dolar trilyonerinin ortaya çıkabileceği ve küresel yoksulluğun 230 yıl sonra bile tamamen aşılamayacağı tahminine yer veriliyor.

Oxfam'ın Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun açılışından önce yayınladığı rapora göre dünyanın en zengin beş insanı, 2020 yılından bu yana servetlerini ikiye katlamış durumda.

Dünya genelinde son yıllarda yaşanan pandemi, kriz ve savaşlar yoksullarla zenginler arasındaki makasın daha da açılmasına neden oldu.

ZENGİNLERİN SERVETİ SAATTE 14 MİLYON DOLAR ARTIYOR, İŞÇİLERİN ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR

DW Türkçe'nin haberine göre Oxfam'ın yayınladığı veriler, dünyanın en zengin beş kişisine ait servetin, 2020 yılından bu yana her saat 14 milyon dolar arttığını ve toplam servetlerinin 405 milyar dolardan, 869 milyar dolara yükseldiğini ortaya koyuyor.

Bütün dolar milyarderlerinin toplam serveti ise küresel enflasyon oranından üç kat daha hızlı büyümüş durumda.

Diğer tarafta ise raporda, dünya genelinde en yoksul kesimi oluşturan 4,77 milyar insanın, bir başka deyişle dünya nüfusunun yüzde 60'ının servet kaybının, 2020'den bu yana 20 milyar dolara ulaştığı vurgulanıyor.

791 milyon işçinin maaşlarının enflasyon oranında artmadığı ve her bir işçinin son iki yılda ortalama bir maaş kaybı olduğu da raporun aktardığı çarpıcı verilerden biri.

5 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDEKİ SERVETLER İÇİN VERGİ ÖNERİSİ

Oxfam'a göre gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaltılması için küresel çapta varlık vergisi uygulamasına geçilmeli.

Raporda ayrıca olası bir varlık vergisi için ise 5 milyon dolar ve üstü servetlere yüzde 2, 50 milyon dolar ve üstü servetlere yüzde 3, 1 milyar dolar ve üstü servet birikimine de yüzde 5 vergilendirme önerisi yer alıyor.

Dünya genelinde ise bu vergi modelinin hayata geçirilmesi halinde yaratılacak kaynak, Oxfam'ın verilerine göre yılda 2,5 trilyon doları bulabilir.