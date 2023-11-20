Oxfam raporu: Dünyanın en zengin yüzde 10’u, tüm karbon emisyonunun yüzde 50’sinden sorumlu

Oxfam raporuna göre, dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimin karbon emisyonu, en yoksul 66’lık kesimden yüksek. Bunun gelecekte 1.3 milyon insanın hayatına mal olacağı belirtilen raporda 12 milyarderin karbon emisyonuynun 2.1 milyon evin toplamından fazla olduğu kaydedildi. Rapor, yüzde 10’luk zengin kesiminse tüm emisyonun yarısından sorumlu olduğunu ortaya koydu.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ile Stockholm Çevre Ensitütüsü, The Guardian gazetesinin işbirliğinde ‘Büyük Karbon Uçurumu' başlıklı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, milyarderlerin doğayı en çok kirleten kesim olmasına rağmen, iklim değişikliğinden etkilenmediğini ortaya koydu.

Oxfam International'ın Eşitsizlik Politikası Danışmanı Alex Maitland, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede "Milyarderler yatları ve özel jetleriyle muazzam miktarlarda karbon kirliliği yaratıyor. Ancak bu, yatırımlarının neden olduğu kirliliğin yanında cüce kalıyor" dedi.

"Milyarderler, sahip oldukları şirketler aracılığıyla ortalama bir insandan bir milyon kat daha fazla karbon salmaktadır" diyen Maitland, şunları söyledi: "Fosil yakıtlar gibi çevreyi yoğun şekilde kirleten sektörlere yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Dünyanın en yoksul toplulukları, iklim krizine neden olmak için en az çabayı gösterenler, en kötü sonuçlara maruz kalanlardır. Bu adaletsiz ve ahlaksızca bir durumdur."

The Guardian'ın aktardığı raporda öne çıkan maddeler şöyle:

HEM KİRLETİCİ HEM İKLİM KRİZİNDEN AZADE

*Dünyanın en zengin yüzde 10’u, tüm karbon emisyonunun yüzde 50’den fazlasından sorumlu.

* 140 bin dolardan fazla kazananların bulunduğu 77 milyon kişi (dünyanın en zengin yüzde 1'lik kısmı) 2019 yılında toplam karbondioksit emisyonlarının yüzde 16'sından sorumlu.

* Bu en zengin yüzde 1'lik kesim, genellikle iklim krizine maruz kalmıyor. Bu kesim, klimalı ve lüks hayatlar yaşarken sadece 2019 yılında atmosfere 5.9 milyar ton karbondioksit saldığı belirtildi.

* Oxfam raporunda, özellikle Amazon'un patronu Jeff Bezos, Rus oligark Roman Abramoviç, teknoloji milyarderleri Bill Gates, Larry Page ve Michael Dell, SpaceX'in ve X'in (eski Twitter) sahibi Elon Musk ve Meksikalı milyarder Carlos Slim'in emisyonlarına dikkat çekildi. Bu milyarderlerin yatları, özel jetleri, helikopterleri, malikaneleri ve yatırımları ile yol açtığı yıllık enerji emisyonu, neredeyse 17 milyon ton. Bu, 2.1 milyon evin yıllık emisyonundan daha yüksek.

* Rapora göre, yüzde 1'lik kesimin dışındaki bir kişi, en zengin milyarderlerin bir yıllık karbon emisyonuna ancak 1500 yılda erişebilir.

'1.3 MİLYONDAN FAZLA ÖLÜM’

* Raporda, dünyanın yüzde 1'lik kesiminin emisyonlarının, önümüzdeki yıllarda 1.3 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açacak.

* Raporda, yüzde 1'in emisyonlarının yol açtığı sıcaklık artışının yükünü, açık havada ve aşırı hava koşullarında çalışmak zorunda kalan yoksulların, ötekileştirilenlerin, göçmenlerin, kadınların ve kız çocukların orantısız biçimde etkilediği vurgulandı.

NASIL HESAPLANDI

Araştırmanın nasıl hesaplandığına dair bilgiler de raporda yer aldı. Buna göre yatırımların karbon ayak izleri, milyarderlerin şirketlerde sahip oldukları hisse senetleri incelenerek hesaplandı. Şirketlerin sahip oldukları hisselerin karbon etkisine ilişkin tahminlerse, şirketlerin sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan oluşan doğrudan emisyonlar ve dolaylı emisyonlar hakkındaki beyanları kullanılarak hesaplandı.