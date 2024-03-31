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Oy ve Ötesi'nden seçmenlere 'tutanak' çağrısı

Sandık sonuçlarını takip eden Oy ve Ötesi Derneği, oy verme işleminin sona ermesinin ardından seçmenlere çağrı yaptı. Seçmenlerin ellerinde bulunan seçim tutanaklarını Oy ve Ötesi Tutanak Servisi’ne yüklemesi çağrısı yapan Oy ve Ötesi, işlemin seçim sürecinin şeffaf bir şekilde izlenmesine katkı sunacağını kaydetti.

Güncel
  • 31.03.2024 17:55
  • Giriş: 31.03.2024 17:55
  • Güncelleme: 31.03.2024 18:02
Kaynak: Haber Merkezi
Oy ve Ötesi'nden seçmenlere 'tutanak' çağrısı
Fotoğraf: AA

Oy ve Ötesi Derneği, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işleminin sona ermesinin ardından seçmene çağrı yaptı.

81 ilden seçmenlerin ellerinde bulunan seçim tutanaklarını Oy ve Ötesi Tutanak Servisi’ne yüklemesi çağrısı yapılan açıklamada, söz konusu işlemin seçim sürecinin şeffaf bir şekilde izlenmesine katkı sunacağına vurgu yapıldı. 

Oy ve Ötesi Derneği'nin "X" sosyal medya hesabından yapılan açıklama, şu ifadelere yer verildi: 

"Tüm tutanaklar Oy ve Ötesi'ne! Sayım dökümün ardından saat 16.00/17.00 itibariyle Türkiye’nin 81 ilinden her seçmen Oy ve Ötesi Tutanak Servisi’ne tutanaklarını yükleyerek seçim sürecini şeffaf bir şekilde izlememize katkı sunabilir."

Oy ve Ötesi'nin tutanak servisine buradan ulaşabilirsiniz.

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