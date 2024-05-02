Oy vermeyen yurttaşlara kızan AKP’li tüm tuşlara bastı
AKP'li Belediye Başkanı Tahmazoğlu'nun kendilerine oy vermeyen yurttaşlara yönelik yaptığı tepki çeken ifadelerinin ardından Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı açıklamada "Başkanımızın bu başarısı, bir grup tarafından marjinal ve seküler sosyal medya hesapları kullanılarak gölgelenmek istenmektedir” denildi.
HABER MERKEZİ
Antep’teki AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yurttaşlara yönelik, "Orucu bizimle tutup, iftarı başkasıyla açıyorsunuz. Yüzde 53 oy verdiniz, çok ayıp ettiniz" şeklindeki ifadeleri tepki çekti.
Tahmazoğlu’nun konuşmasının gündem olmasının ardından Şahinbey Belediyesi bir açıklama yaptı.
"Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu‘na itibar suikastı girişiminde bulunmuştur" denilen açıklamada, “Şahinbey Belediyesi olarak kapsayıcı hizmet anlayışıyla toplumun her kesimine ulaşan hizmetlerimiz sayesinde halkımızın da yüksek teveccühü ile Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu yüzde 55’in üzerinde oy alarak 4. kez Şahinbey Belediye Başkanı seçilmiştir. Başkanımızın bu başarısı, bir grup tarafından marjinal ve seküler sosyal medya hesapları kullanılarak gölgelenmek istenmektedir” ifadeleri yer aldı.