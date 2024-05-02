Oy vermeyen yurttaşlara kızan AKP’li tüm tuşlara bastı

AKP'li Belediye Başkanı Tahmazoğlu'nun kendilerine oy vermeyen yurttaşlara yönelik yaptığı tepki çeken ifadelerinin ardından Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı açıklamada "Başkanımızın bu başarısı, bir grup tarafından marjinal ve seküler sosyal medya hesapları kullanılarak gölgelenmek istenmektedir” denildi.

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