‘Öyle bir yere geldik ki hiç bir sokağın adı yok’
Kültür Sanat Servisi
İstanbul'daki Hatay Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 'Hatay Deprem Fotoğrafları Sergisi 27 Nisan'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Antakya Sanat Kollektifi kurucuları yazar şair Adil Okay, şair Edip Yeşil ve fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Özcan Yaman tarafından planlanan sergi depremin acılarının unutulmamasına odaklanıyor.
Sergi 27 Nisan'a kadar 11.00-18.00 arasında açık.
Adres: Hatay Dayanışma Derneği Abdulhakhamit Cad Bayset Apt No 68 Kat 5 Talimhane Taksim İstanbul.