Oyuncu Angus Cloud’un ölüm nedeni açıklandı

Temmuz ayı sonunda evinde ölü olarak bulunan Euphoria dizisiyle tanınan 25 yaşındaki ünlü oyuncu Angus Cloud'un ölüm nedeni açıklandı. Oyuncunun ölümünün kaza olduğuna karar verildi.

Temmuz sonunda evinde ölü olarak bulunan ünlü oyuncu Angus Cloud'un ölüm nedeninin kaza olduğu açıklanırken, vücudunda aşırı doz uyuşturucu madde bulundu.

Alameda County Adli Tıp ofisinden yapılan açıklamada, “Angus Cloud, kazara aşırı doz olarak değerlendirilen; fentanil, kokain, metamfetamin ve daha fazlasının ölümcül birleşiminden öldü” denildi.

Cloud, ölümünden bir hafta önce, kanserle mücadele ettikten sonra mayısta ölen babasını gömmek için İrlanda’ya gitmişti. 65 yaşındaki babasını kaybeden Cloud’un bu kayıptan çok fazla etkilendiği belirtilmiş ve hatta bu acıya dayanamayıp intihar etmiş olabileceği öne sürülmüştü.

Ancak annesi, oğlunun babasını kaybettikten sonra derin bir üzüntü içinde olmasına rağmen herhangi bir intihar notu olmadığını ve son gününde oldukça da neşeli olduğunu söylemişti.