Oyuncu Barış Kılıç’ın şikayetine takipsizlik kararı

Sosyal medyada, Gökhan Demirkol’un Gamze Özçelik'e cinsel saldırıda bulunduğu sırada görüntüleri oyuncu Barış Kılıç’ın çektiğine dair bazı paylaşımlar yapılmıştı. Barış Kılıç, sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüpheliler açısından “suçun yasal unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde “Ömer Ünal” karakterini canlandıran oyuncu Barış Kılıç’ın, kendisi hakkındaki iddialara yönelik şikayeti takipsizlikle sonuçlandı.

Gökhan Demirkol’un 2004 yılında Gamze Özçelik’e cinsel saldırıda bulunduğu sırada, görüntüleri Barış Kılıç’ın çektiğine dair kimi iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Barış Kılıç, "Hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım" demişti.

Barış Kılıç, daha sonra kendisini suçlayan paylaşımları yapanlar hakkında şikâyetçi oldu. Avukatı şikayet dilekçesinde, Kılıç'ın sinema ve dizi oyuncusu olduğunu, dizi nedeniyle gündem olduğu için geçmişte Gamze Özçelik ve Gökhan Demirkol'un tarafları olduğu dava ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandığını belirtti. Dilekçede, Gamze Özçelik'in Gökhan Demirkol tarafından cinsel saldırısına maruz bırakılırken, videoyu çeken kişinin Barış Kılıç olduğu yönünde hedef alan paylaşımlardan bahsedildi.

“ATILI SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI”

Şikayetin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma neticesinde, sosyal medya kullanıcısı olan şüphelilerin medyada yer alan haber içeriklerinden bahsettikleri, bu haberlerin halen gazetenin internet sayfasında durduğu, haberlerin yayından kaldırılmasına yönelik bir karar alınmadığı, bir kadına cinsel saldırı olayı ile ilgili medyada çıkan haberlere itibar ederek bununla yorum yapan şüpheliler açısından atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

ÖZÇELİK’İN AVUKATI: LOBİDE BEKLEYEN KİŞİ OTELDEN AYRILDI



Gamze Özçelik'in avukatı Fatih Volkan, Barış Kılıç'a yönelik suçlamalarla ilgili konuşmuştu.

Barış Kılıç hakkındaki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Volkan, "18 sene önce girdiğim davanın tek sanığı vardı. O da yargılandı. Mahkum oldu ve cezası infaz edildi. Mahkemede dinlenen otelin güvenlik görevlilerinin beyanında, otel odasına iki kişinin çıktığı, bir kişinin lobide beklediği ve daha sonra bu kişinin otelden ayrıldığı beyan edilmiştir” ifadelerini kullandı.