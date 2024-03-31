Oyuncu Chance Perdomo hayatını kaybetti

27 yaşındaki oyuncu Chance Perdomo, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Perdomo, Netflix dizisi Chilling Adventures of Sabrina'daki Ambrose Spellman rolüyle tanınıyordu.

Netflix dizisi Chilling Adventures of Sabrina'daki rolüyle tanınan 27 yaşındaki oyuncu Chance Perdomo, bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Chance Perdomo’nun basın temsilcisi Variety'ye yaptığı açıklamada "Chance Perdomo'nun bir motosiklet kazası sonucu zamansız vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz" dedi.

Açıklamada kazaya karışan başka bir isim olmadığı da belirtilirken genç yıldız Chance Perdomo için “Sanata olan tutkusu ve hayata karşı doymak bilmez iştahı onu tanıyan herkes tarafından hissediliyordu ve sıcaklığı en sevdiği kişilerde devam edecek" ifadelerine yer verildi.