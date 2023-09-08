Oyuncu Danny Masterson’a cinsel saldırı suçundan ömür boyu hapis: En az 30 yıl yatacak

ABD’li aktör Danny Masterson, iki kadını cinsel saldırıya maruz bıraktığı suçlamasıyla ömür boyu hapse çarptırıldı. Masterson bu cezanın en az 30 yılını yatacak.

"That '70s Show" oyuncusu ABD'li Danny Masterson, perşembe günü iki kadına cinsel saldırıda bulundığu gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edildi.

Savcılar, Masterson’ın Scientology tarikatındaki konumunu kullanarak mağdurların şikayetçi olmasını engellediğini öne sürüyordu.

Dün görülen duruşma sırasında konuşan kadınlardan biri, “Keşke onu daha erken polise şikayet edebilseydim” dedi.



Reusters ajansının aktardığına göre bir diğer kadın ise “Seni affediyorum. Artık hastalığının yükünü taşımam gerekmiyor” diye konuştu.



Masterson duruşma boyunca konuşmadı.

DAHA ÖNCE DE YARGILANMIŞTI



Masterson daha önce de yargılanmış fakat 2022’de jüri hakkında bir karar verememişti.



Bunun üzerine yapılan yeniden yargılama sonucu Mayıs 2022’de suçlu bulunmuştu.

Masterson cezasının açıklanmasının ardından tutuklandı.



2001-03 yılları arasında ününün zirvesinde olan Masterson hakkında üç kadın şikayetçi olmuştu.



Kadınlar, cinsel saldırıya maruz bırakılmadan önce kendilerine uyuşturucu verildiğini söylemişti.



Yargılama sonucu Masterson’un bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğine hükmedildi.



BBC’ye konuşan iki kadının avukatı Alison Anderson “Bu kadınlar cesurca başlarına gelenleri anlattı ve iki ayrı yargılama sürecine doğrudan katıldı” dedi ve ekledi:



“Engellemelere ve tehditlere rağmen bu acımasız cinsel saldırganın cezasını çekmesini sağladılar.”



Masterson’a yönelik suçlamalar ilk olarak 2017’deki #MeToo hareketi sırasında ortaya çıkmıştı.



Suçlamaları reddeden Masterson ise cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu söylemişti.



Başlatılan soruşturmada savcılar, Scientology Kilisesi’nden yetkililerin tecavüze uğrayan kadınlardan birine şikayetçi olması durumunda kiliseden atılacağını söyleyerek 400 bin dolar ödeme içeren bir gizlilik anlaşması imzalamaya zorladığını öne sürüyordu.

