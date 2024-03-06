Oyuncu Efe Deprem hayatını kaybetti

Oyuncu Efe Deprem, İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Deprem, Seksenler dizisinde Zafer karakterini canlandırıyordu.

Seksenler dizisinde Zafer karakterini canlandıran oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Deprem’in ölümüne neden olan kaza, D-100 Karayolu Çağlayan metrobüs durağı yakınında Mecidiyeköy istikametinde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Efe Deprem kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Deprem kazada ağır yaralandı.

41 yaşındaki Deprem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Oyuncunun eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabında acı haberi duyurdu. Efe Deprem ile Burcu Altın Deprem 2019 yılında evlenmişti.

EFE DEPREM KİMDİR?

Zafer Efe Deprem, 12 Mayıs 1982’de dünyaya geldi.

Seksenler dizisinde canlandırdığı “Zafer” karakteri ile tanınan Efe Deprem; Badem Şekeri, Veda, Bir Gece, Sevimli Tehlike, Evim Sensin, Sürgün Hayatlar, Eve Dönüş ve Pulsar gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra dublaj sanatçılığı da yapmaktaydı.

Oyuncu olarak İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Mutluyuz filminde rol almıştı.