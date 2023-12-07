Oyuncu Filiz Taçbaş, belediye başkanlığı için aday adayı oldu

Oyuncu Filiz Taçbaş, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.

'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Behiye' karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan oyuncu Filiz Taçbaş, belediye başkanlığı için adım attı.

Taçbaş, genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir ikinci bölgeden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunmuş ancak bu talebi gerçekleşmemişti.

Taçbaş, bu kez İzmir Foça Belediyesi için aday adayı olduğunu duyurdu.