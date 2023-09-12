Oyuncu Kaan Urgancıoğlu'ndan 'kira' tepkisi: Asılsız iddialar, yakışıksız ifadeler

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, evlenmeden önce kullandığı ve düşük kira ödediği evi daha yüksek bir fiyattan başkasına kiraya verdiği iddiasını yalanlayarak tepki gösterdi.

Kaan Urgancıoğlu’nun evlendikten sonra eşi Burcu Denizer'in yaşadığı eve taşındığı, kendi kiracı olduğu Cihangir’deki evi de başkasına daha yüksek fiyata kiraya verdiği öne sürüldü. Urgancıoğlu’nun, bu durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibiyle de davalık olduğu iddia edildi.

İddiaların ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Urgancıoğlu, iddiaları yalanlayarak, tepki gösterdi.

'HUKUKİ YOLLARA MÜRACAAT EDECEĞİM'



Urgancıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli mecralarda hakkımda çıkan asılsız iddialar ve yakışıksız ifadelerle bezeli 'haber' olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Öncesinde benimle iletişime geçerek doğruluğunu teyit etme gereği dahi duyulmadan hazırlanan, kişilik haklarımı ihlal eden bu yazılara karşı hukuki yollara müracaat edeceğimi belirtir, ilgili tarafları daha sorumlu davranmaya davet ederim."