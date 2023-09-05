Oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Mehmet Ulay, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti. Ulay, bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta oyuncu, bugün Almanya'da hayata gözlerini yumdu.

Oyuncu Kemal Başar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ulay'ın vefatını duyurarak, "Mehmet Ulay’ı kaybetmişiz. Babamın 23-24 yaşındayken okuldan dönen annemi görüp, oturdukları duvardan ıslık çalarak 'Ben bu kızla evleneceğim.' demesine tanık olan ağabeyim. İyi aktör, tiyatro insanı… Uğurlar olsun." ifadelerini kullandı.

MEHMET ULAY KİMDİR?

1942’de Ankara’da doğan Mehmet Ulay Kabataş Lisesi’ni bitirdikten sonra tiyatroyla ilgilenmeye başladı. 1963’te Devlet Tiyatroları’nda sahneye çıkmaya başlayan usta oyuncu 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosunda “Ayak Bacak Fabrikası” oyununda rol alarak profesyonel oldu.

Liseden sonra da sanatçı olmaya karar veren ve tiyatro yapmak istediğini ailesine açınca destek gören Mehmet Ulay İstanbul Belediye Konservatuarı’nı kazandı ve sanat eğitimini burada tamamladı.

Bir yandan AST’ta oyunculuk yaparken bir yandan da ailesi Ankara’da olmasını istemese de Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde okumaya devam etti. Hatta yılar sonra kendi anlattığına göre tiyatroya fazla zaman ayırdığı için 4 yıllık okulunu 6 yılda bitirebildi.

1969 yılında İngiltere’ye yüksek öğrenim ve dil eğitimi için giden Mehmet Ulay 1971 yılına kadar İngiltere’de çeşitli tiyatrolarda çalıştı, tiyatro eğitimi aldı ve çeşitli oyunlarda reji asistanı olarak görev yaptı. Oldwick Theater'da görev alan ünlü oyuncu 1971 yılından itibaren Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı.

Bir süre sonra tekrar yurtdışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra Sinema, dizi ve reklam filmlerinde rol aldı. Mahallenin Muhtarları, Süper Baba, Ruhsar, Doktorlar, Arka Sıradakiler gibi birçok önemli yapımda rol alan Mehmet Ulay, aktif sanat yaşamında ilerleyen yaşına rağmen devam etti.

Ankara Sanat Tiyatrosu, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapatılınca Almanya’ya giden Ulay, Dışişleri Bakanlığı’nın konsolosluk memur sınavlarını kazanarak 2 yıl boyunca Nürnberg Başkonsolosluğu’nda çalıştı. 1982 yılında başkonsolosluktaki memuriyet hayatını noktalayan Mehmet Ulay bir süre daha sonra kapanan Pamukbank’ın Nürnberg şubesinde yöneticilik yaptı.

Almanya’da bulunduğu süreçte ticarete de atılan usta oyuncu ‘Türk sineması evinizde’ sloganıyla video kasetleri pazarladıktan sonra Türkiye’den gıda ürünleri getirip marketlere dağıtımını yapan bir şirket de kurdu. Daha sonra asıl mesleği olan tiyatro oyunculuğunu çok özlediğini söyleyerek ticari faaliyetlerini sonlandırdı ve sahnelere geri döndü.

Ulay, 2001 yılında 'Yalandan Kim Ölmüş' oyunuyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.

Nürnberg’de bir okulda müdürlük yapan Ursula Ulay’la evli olan Mehmet Ulay bir süredir yaşadığı Almanya’da kanser tedavisi görüyordu.

Mehmet Ulay’ın yer aldığı diziler arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Şimdi Onlar Düşünsün, Muhteşem Yüzyıl, Yol Ayrımı, Ezel, Arka Sıradakiler, Emret Komutanım, Yarım Elma, Üvey Baba, Ruhsar ve Süper Baba gibi yapımlar yer alıyor. Usta oyuncu Çiçero, Daire, Emret Komutanım Şah Mat, Beyza'nın Kadınları, Eylül, Keloğlan ve İkili Oyunlar gibi filmlerde de önemli roller üstlenmişti.

Sanatçının rol aldığı tiyatro oyunları şöyle:

"Çalıkuşu", "Sakıncalı Piyade", "Casablanca", "Yalandan Kim Ölmüş", "Fehim Paşa Konağı", "Cahide", "Saat 9.05", "Komik Para", "Jan Dark Davası", "Bir Halk Düşmanı", "403. Kilometre", "Ayak Takımı Arasında", "Mefisto", "Yusuf ile Menofis", "Sacco ile Vanzetti", "Ortak", "Durand Bulvarı", "Mayın", "Sarıpınar 1914", "Müfettiş", "Zenginin Maceraları", "Küçük Burjuvalar", "Keloğlan", "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç", "Ayak Bacak Fabrikası"

Oynadığı dizi ve filmlerden ise bazıları şunlar:

"Mahkum", "Seni Çok Bekledim", "Hükümsüz", "Hakan: Muhafız", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Baba Candır", "Muhteşem Yüzyıl", Galip Derviş", "Mavi Kelebekler", "Ezel", "Arka Sıradakiler", "Emret Komutanım", "Oğlum İçin", "Kurşun Asker", "Yarım Elma", "Üvey Baba", "Küçük Besleme", "Ruhsar", "Kurtuluş", "Süper Baba", "Yıldızlara Bak", "Çiçero", "Emret Komutanım Şah Mat", "Komik-i Şehir", "Meyhanecinin Kızı", "Beyza'nın Kadınları", "Keloğlan"