Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz kalp krizi geçirdi

Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Uzunyılmaz‘ın tedavisi devam ediyor.

'Geniş Aile', 'Kaygısızlar' ve 'Gülşen Abi' dizilerle tanınan oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bayrampasa Kolan Hastanesi‘ne kaldırılan Uzunyılmaz‘ın kalbine stent takıldı. Uzunyılmaz‘ın tedavisi devam ediyor.

2009 yılında 16'ncı Adana Altın Koza Film Festivali’nde "Kız Kardeşim" filminde hayat verdiği Kazım rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Mustafa Uzunyılmaz, 'Geniş Aile' dizisinde oynadığı Kahveci Devir Abi ve Cem Yılmaz ile Mazhar Alanson ile birlikte oynadığı 'Her şey çok güzel olacak' filmindeki Nusret karakteriyle hafızalarda yer etti.