Oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti

Zeki Alasya'nın 'Köyden İndim Şehire' ve 'Salak Milyoner' filmlerinde birlikte rol aldığı ilk eşi, oyuncu Oya Alasya yaşamını yitirdi.

'Köyden İndim Şehire' ve 'Salak Milyoner' filmleriyle tanınan oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti.

Oya Alasya'nın ölüm haberini kızı Zeynep Alasya sosyal medya hesabından duyurdu.

74 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Oya Alasya, Zeki Alasya ile 'Köyden İndim Şehre' ve 'Salak Milyoner' filmlerinde karı kocayı oynadı ve gerçek hayatta da 1969 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten Zeynep ismini verdikleri bir kızları oldu. Çift, 18 yıllık evliliklerini 1987 yılında sonlandırdı.

Oya Alasya'nın rol aldığı filmler arasında 'Kapıcının Kızı', 'Üç Gelin Altı Damat', 'Tamam mı Devam mı?', 'Sev Kardeşim', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner' bulunuyor.