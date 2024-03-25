Oyuncu Reha Özcan: Oy kullanmayacaktım ama şartlar değişti

Oyuncu Reha Özcan, 17 bakanın İstanbul'da AKP'nin adayı Murat Kurum için seçim çalışması yapmasına tepki gösterdi. Özcan'ın açıklaması, Ekrem İmamoğlu'na destek olarak yorumlandı.

Oyuncu Reha Özcan, 31 Mart yerel seçimleri için öncesi oyunun rengini belli etti.

Özcan'ın paylaşımı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceği şeklinde yorumlandı.

Reha Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımda 17 kişiden dayak yiyen hiç kimseyi yalnız bırakmadım. Oy kullanmayacaktım ama şimdi şartlar değişti..." ifadelerini kullandı.

AKP'nin adayı Murat Kurum için, Kabine'deki 17 bakanın da sahaya inip oy istemesi tepkilere neden olmuştu.

Rakibi Murat Kurum için seçim çalışmalarına katılan 17 bakanı eleştiren Ekrem İmamoğlu, "Topunuz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza" demişti.