Oyuncu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Yeşilçam döneminin oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan Yeşilçam döneminin oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti.

81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.

Ferdağ'ın ölüm haberini Film-San Vakfı "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla duyurdu.

Türk Sinemasının Önemli Oyuncularından Sevda Ferdağ’a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz… pic.twitter.com/V0ZVgCeVwf — Film-San Vakfı (@filmsanvakfi) February 17, 2024

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

1942'de Edremit'te doğan Sevda Ferdağ, 1958'de rol aldığı "O Günden Sonra"nın başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti. Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, "Azrailin Habercisi" ile oyunculuğa yeniden başladı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.

Ferdağ, sinema kariyeri boyunca 'Kapıcılar Kralı', 'Gurbet Kuşları', 'Namus Belası' ve 'Seninle Son Defa' gibi filmlerde oynadı.