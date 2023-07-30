Oyuncu Ufuk Özkan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Organ nakline gerek kalmadı

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi. Tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini açıklayan oyuncu, organ nakline gerek kalmadığını ve bir hafta sonra taburcu olabileceğini söyledi.

‘Geniş Aile’ dizisinde canlandırdığı ‘Cevahir’ karakteriyle geniş kesimlerin sevgisini kazanan ve karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Özkan, karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söyledi.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan açıklama yapan Özkan, "Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür; Ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim; Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam..." diye yazdı.

Özkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"En kısa zamanda sahalara döneceğim. Gülmeye, güldürmeye devam. Hepinize; abilerim, ablalarım, kardeşlerim... Sarılmak istiyorum, desteğiniz paha biçilmez. İyi ki... Sevenlerime, hep güler yüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet abime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Canlar böyle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum. Tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor. Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum. Daha uzun yıllar buralardayım."