Oyuncu Ünal Silver, hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan, geçtiğimiz ay hastane odasından paylaşım yapan Ünal Silver, yaşamını yitirdi

Bir süredir tedavi gören oyuncu Ünal Silver, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.

Renda Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünal Silver, hastane odasında çekilen fotoğrafına, 24 Temmuz'da "Hamburg'dan Yaşar kardeşim ziyarete gelmiş" notu ile sosyal medya hesabında yer vermişti.

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Oyunculuğu Almanya'da sürdürürken 'Gümüş' olan soyadını, telaffuzu kolay olsun diye 'Silver' olarak değiştiren Ünal Silver, Cem Yılmaz'ın 'Hokkabaz' adlı filminde oynamak için 2007 yılında Türkiye'ye gelmişti. Almanya'da ve Türkiye'de çok sayıda tiyatro oyunu, dizi film ve sinema filminde rol aldı.

'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Kurşun', 'Diriliş Ertuğrul', 'Poyraz Karayel', 'Kuzey Güney', 'Deli Saraylı', 'Gönülçelen', 'Bir Bulut Olsam' ve 'Sessiz Fırtına' dizilerinde yer alan sanatçı; 'Gölge', 'Hokkabaz', 'Beni Unutma', 'Dedemin İnsanları', 'Çarşı Pazar' ve 'Çakallarla Dans 3' filmlerinde izleyiciyel buluştu.