Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na fotoğraf tepkisi

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi üzerine açıklama yapan Kaygılaroğlu, ''Sakin olalım arkadaşlar'' diye yazdı.

Kadına yönelik şiddet ve cinayetler her geçen gün artarak devam ederken, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar sosyal medyada tepki çekti.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Kaygılaroğlu, sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Sakin olalım arkadaşlar'' diye yazdı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un “Life in Plastic” adlı sergisi için objektif karşısına geçti.

Kaygılaroğlu’nun Sayna Soleimanpour’un sergisinde yer alan fotoğrafları paylaşmasının ardından, çok sayıda kişi oyuncuya tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdikleri fotoğraflar için, "şiddeti teşvik ediyor, rahatsız edici görüntüler" yorumlarında bulundu.

AÇIKLAMA GELDİ

Uraz Kaygılaroğlu, gelen tepkilerin ardından ''Sakin olalım arkadaşlar'' notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.

Söz konusu açıklamada serginin amacı ve ele aldığı konu yer aldı.