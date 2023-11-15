Oyunun kaybedeni yurttaşlar oldu

Yurttaşlar, indirmedikleri bir oyun nedeniyle telefon faturalarına yansıyan ücretlerle dolandırıldığını söyledi. Şirket ise “Şikâyetlerle ücret iadesi yapıyoruz” dedi.

İsmail ARI

Yurttaşlar ekonomik krizin pençesinde geçim savaşı verirken dolandırıcılık olaylarına ise her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Şimdi de yurttaşlar, cep telefonlarına yansıtılan binlerce liralık ek ücretler ile dolandırıldığını kaydediyor, sosyal medyada ve yaptıkları suç duyuruları ile hakkını arıyor. B.K. adlı bir yurttaş, İstanbul’da Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’ne giderek dolandırıldığını anlatarak şikâyetçi oldu.

BİNLERCE LİRALIK FATURA

B.K. emniyetteki ifadesinde, “24 Ekim 2023 günü bana Vodafone’dan faturam ile ilgili bir mesaj geldi. Normal 170 TL civarında olan faturamın 2 bin 621 TL olduğu yazıyordu. Vodafone müşteri hizmetlerini aradığımda ‘PUBG oyununda oyun içi alışveriş yaptığım’ belirtildi ve detaylı bilgi için Payguru Tred A.Ş. ile görüşmem gerektiği söylendi. Verdikleri numarayı aradığımda ise PUBG adında oyun oynarken oyun içi alışveriş yaptığım belirtildi. Ancak ben bu oyunu telefonuma hiç yüklemedim. Dolayısıyla bir alışveriş de yapmadım. Telefonuma bir onay mesajı da gelmedi. İnternette bu şirket hakkında birçok şikâyet olduğunu gördüm. Beni dolandıranlardan şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı. BirGün’e konuşan B.K., halkın GSM şirketleri eliyle dolandırıldığını belirterek, “Her gün binlerce insanı yasal yoldan kılıfına uydurarak dolandırıyorlar” dedi.

İfadesinde dolandırıldığı anlatan B.K.’nin dediği sosyal medyada da benzer şekilde dolandırıldığını belirten birçok yurttaş sesini duyurmaya çalışıyor. ‘Şikayetvar’ isimli internet sitesinde bazı mağdurlar şunları anlattı:

• “17 Ağustos tarihinde PUBG oyun bedeli olarak bilgim ve kontrolüm dışında Payguru Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş. Tarafından 664.99 TL + 19.99 vergi ödeme çekildi. Oyunu indirmediğimiz veya ödeme onayı vermediğimizi beyan etmemize rağmen iade süreci başlatmamışlardır. Hayatımda PUBG oyunu oynamamış, telefonumda uygulaması dahi bulunmayan bir oyuna bedel olarak alınan paranın tarafıma iadesini istiyorum.

• İznim ve bilgim dışında PUBG Mobile servisinden yararlanılarak mobil ödeme yöntemiyle toplam 807.97 TL'lik ücret hattıma yansıtılmış.

• PUBG adı altında tarafımın bilgisi dışında Türk Telekom'a kayıtlı hattımdan 799.98 TL çekildi.

Bilgim dışında telefonuma virüs gönderilerek kullandığım hat üzerinden toplam 1045 TL'lik oyun alınmış ve bu ücret de Türk Telekom tarafından faturama yansıtılmıştır.

Bilgim ve onayım dışında 82 TL olan mobil faturamı 1341 TL yapmışlar. Aradığımızda da bağırma cüretinde bulunuyorlar.”

ŞİRKET: İADE EDİYORUZ

Yurttaşların kendilerini GSM şirketleri aracılığıyla dolandırıp faturalarına binlerce lira ücret yansıttığı iddia ettiği Payguru isimli şirketin Genel Müdürü Berk Bacakoğlu ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Onay mesajı olmadan faturaya ücret yansıtılması mümkün değil. Yani rıza olmadan ücret alınması mümkün değil. Gelen şikâyetlerde neticesinde de inceleme yapıp ücret iadesi sağlıyoruz” dedi.