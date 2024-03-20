Öz çiftinin şirketine atanan kayyum yaşamına son verdi iddiası: "Çok fazla kötülük var"

Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve mal varlıklarına el konulan Tayyar Öz ile eşi fenomen Özlem Öz'ün şirketlerine atanan kayyum Bünyamin Ergün'ün ardında bir not bırakarak yaşamına son verdiği öne sürüldü. Notta "Çok fazla kötülük var" dediği belirtildi.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği doktor Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz'ün haklarında başlatılan 5 soruşturma kapsamında şirketlerine atanan kayyum Bünyamin Ergün yaşamına son verdiği iddia edildi.

Show TV'nin haberine göre, Ergün'ün, İstanbul Başakşehir'deki evinde “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım” notunu bırakarak yaşamına son verdiği öne sürüldü.

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklandıktan sonra mercek altına alınan sosyal medya fenomenleri Özlem Öz ve Dr. Tayyar Öz hakkında da 28 Kasım 2023'te soruşturma başlatılmıştı.

Öz çifti de, Dilan-Engin Polat çifti gibi gibi lüks hayatlarıyla dikkat çekiyordu. Çiftin sosyal medya paylaşımlarında altınlarla, birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle çektikleri videolar yer alıyordu.

Polat çiftine yönelik soruşturma başlatılınca benzer paylaşımlar yapan tüm fenomenler gibi Öz çifti de dikkat çeken paylaşımlarını silmiş, hatta mütevazı paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Polat çifti tutuklanınca Öz çiftinin çocuklarına mütevazı bir evde şatafattan uzak bir doğum günü partisi düzenledikleri görüntüler de sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

Çift hakkında 5 ayrı suçtan başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulmuş, şirketlerine de kayyum atanmıştı. Şirketlerden birinin kayyumu ise Bünyamin Ergün'dü.