Özak direnişine yurdun dört bir yanından destek

EMEK SERVİSİ

Sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için 28 gündür direnen Özak Tekstil işçileriyle dayanışma büyüyor. Yurdun dört bir yanında düzenlenen destek eylemlerinde "Özak işçisi kazanırsa tüm emekçiler kazanacak" görüşünü dile getirildi.

Direnişteki işçilerin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN'in "23 Aralık'ta ürünlerini Özak Tekstil’in ürettiği dünyaca ünlü giyim firması Levi’s mağazaları önünde eylemler yapalım" çağrısı karşılık buldu.

Çok sayıda ilde düzenlenen eylemler de emekçiler Özak işçilerinin taleplerini haykırdı. Adana'da KESK Şubeler Platformu ve BİRTEK-SEN, Levi's mağazasının bulunduğu Optimum AVM önünde basın açıklaması yaptı. KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Belgin Işık, "Özak işçilerinin talepleri talebimizdir. İşçilere insan onuruna yaraşır ücret verilsin. İşçilerin çalışma koşulları iyileştirilsin.İşten çıkarılan Özak Tekstil İşçileri işlerine döndürülsün. Sendika değiştirme baskısı son bulsun. Özak işçisi kazanırsa tüm emekçiler kazanacak" dedi.

İŞÇİ SINIFININ MÜCADELESİ

Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri BİRTEK-SEN'in çağrısıyla İzmit Outlet Center Levi's mağazı önünde buluştu. KESK Kocaeli Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yeliz Yılmaz Karstarlı, "Özak Tekstil işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız. Biliyoruz ki Özak İşçisinin kazanımı tüm işçilerin kazanımı olacaktır. Kocaeli halkını bu mücadeleye sahip çıkmaya, Özak işçileri ile dayanışmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullandı.

Emek Partisi (EMEP) İzmir İl Örgütü, Özak işçilerine destek olmak için Forum Bornova’da bulunan Levi's mağazası önünde basın açıklaması yaptı. “Özak işçisi yalnız değildir”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları atılan açıklamada basın metnini EMEP İzmir İl Yöneticisi Emre Gökmen okudu. Özak işçilerinin sesini yükseltmeye devam edeceklerini dile getiren Gökmen, “Özak işçilerinin kendi talepleri için verdiği bu mücadele Türkiye işçi sınıfının mücadelesidir. Bu nedenle tüm işçi ve emekçileri direnişe sahip çıkmaya ve onu büyütmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan İngiltere'nin Başkenti Londra ve İsviçre'nin Zürih kentinde Özak Tekstil işçileriyle dayanışma amacıyla, Levi’s şubeleri önünde eylem yapıldı. Londra'da Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası (SPOT) tarafından yapılan çağrıyla Levi’s önünde gerçekleşen eylemde, Levi’s’ın derhal olaya müdahale etmesini ve işçilerin taleplerinin kabul edilmesi istendi. İsviçre’de Revolutionärer Aufbau örgütü üyeleri, Özak Tekstil’in üretim yaptığı dünyaca ünlü giyim firması Levi’s’ın Zürih kentindeki mağazasının camına “İşçilerin örgütlenme hakkına saygı gösterin” diye yazdı.