Özak işçileri: 2024’ten beklentimiz insanca yaşamak

Öz İplik-İş’ten istifa ederek BİRTEK-SEN’e geçmeleri üzerine işten atılan ve direnişe geçen işçiler 2024 yılından beklenti ve taleplerini anlattı.

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Özak Tekstil’de, Öz İplik-İş’ten istifa ederek BİRTEK-SEN’e geçen, işten atılan arkadaşlarının geri alınması ve sendikanın tanınması talepleriyle mücadele eden işçilerin direnişi 35 günü geride bıraktı.

İşten atılan arkadaşlarının geri alınması ve BİRTEK-SEN’in patron tarafından tanınması talepleriyle mücadele eden işçiler direnişlerinde kararlı ve yeni yıla girerken de direnişlerini sonuçlandırmak istiyor.

Evrensel'in haberine göre; işçilerden Sevgi Doğan, “2023 yılında çok büyük afet olayları yaşadık. Önce deprem sonra sel felaketi. Yetmezmiş gibi depremde, selde iş yerinde olan hakaretler üstüne eklendi. Sel felaketinde Özak Tekstil işçilerini taşıyan servis suya battı. İşçilere ‘Hastaneye gidince rapor alırsan çıkışını veririm’ dedi Özak patronu. Depremde evi yıkılan arkadaşlar oldu, evinde kalamayan işçiler oldu. Deprem zamanı bir hafta işe gitmedik. Özak patronu bize bu bir haftayı telafi yaptırmak istedi zorla” dedi. 2023 ile birlikte bu Özak zulmünü de geride bırakmak istediklerini kaydeden Doğan, “2024 yılından beklentimiz insanca koşullarda yaşamak. Adaletli yaşamak. İşçilerin köle gibi değil, hak sahibi olarak yaşaması. Ve en önemlisi Özak direnişindeki işçilerin yeni yılda kazanıp, işçilere de söz hakkı verilmesini istiyoruz” dediler.

"BEN OLMAZSAM O FABRİKANIN ANLAMI YOK"



Özak İşçisi Abdülbaki Çelik ise, “Bundan sonra direnişimiz çok daha güzel olacak. Yola çıktığımız arkadaşlar, bu yolda mücadeleci, sağlam, dik duran arkadaşlar işte onlar bizim için gerçek dostlardır” dedi. “İşçi olduğumuz için her zaman köleleri olacağız sanıyorlar ama bu direniş bana eğer işçiler gücünün farkına varırlarsa o makinenin bir anlamının olmadığını öğretti” ifadelerini kullanan Çelik şöyle konuştu: “Ben olmazsam o fabrikanın hiçbir anlamı yok, işte BİRTEK-SEN bana bunu öğretti. Güçlü olduğumu hatırlattı. Bir olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. İşçi, ülkenin en alt sınıfı olarak görülebilir ama işçi olmazsa üretim olmaz, biz susarak kendimizi ezdirmeyeceğiz. Sesimiz bundan sonra daha gür çıkacak.”

Yeni yıldan beklentinin “İnsan olduğumuzu görmeleri” olduğunu ifade eden Özak işçisi Medine Çetin ise, “Bu direniş bize çok şey kazandırdı ama bunların yanında hakkımız olanı da kazanmak istiyoruz. Biz saraylarda yaşamak değil, lüks araçlara binmek değil, biz insan gibi çalışabileceğimiz bir iş istiyoruz. Biz bize saygı gösteren işverenler istiyoruz. Biz başta kadınlar olarak ezilmek istemiyoruz. Bu hayatı bir defa yaşıyoruz, o yüzden köle olarak değil insan olarak yaşamak istiyoruz. Bu direniş boyunca maddi, manevi desteğe ihtiyacımız var. Biz bu sisteme dur demezsek yarın sizler de bizler gibi olacaksınız. Gelin hep beraber birleşerek kazanalım, birlik olalım, birlikte kazanalım” ifadelerini kullandı.