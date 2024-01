Özak işçileri 42 gündür direnişte: Ünlü giyim markalarına çağrı

Urfa'da Hak İş'e bağlı Öz İplik İş Sendikası'ndan istifa edip BİRTEK SEN'e üye oldukları için baskı ve mobbinge maruz bırakılan Özak Tekstil işçileri, direnişin 42. gününde kent meydanında basın açıklaması düzenledi. Özak Tekstil’in üretim yaptığı uluslararası markalara seslenen işçiler, eğer adım atılmazsa eylemlerini bu markaların önüne taşıyacaklarını duyurdu.

Urfa’daki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Özak Tekstil işçilerinin işten çıkarılmalara karşı başlattıkları direniş devam ediyor.

Hak İş'e bağlı Öz İplik İş Sendikası'ndan istifa edip BİRTEK SEN'e üye oldukları için baskıya uğrayan işçiler, direnişin 42. gününde kent meydanında basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya DEM Parti İl Örgütü ve Milletvekili Ferit Şenyaşar, TTB, TKP, SEP, EMEP, KESK'e bağlı sendika temsilcileri ve Şanlıurfa Barosu katıldı.

İşçilerin açıklamasından önce konuşan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, "Bütün dünya Özak işçilerini gördü ama yetkililer görmedi. Biz inanıyoruz ki işçi sınıfı kazanacaktır, Özak işçileri kazanacaktır" dedi

Daha sonra işçiler adına açıklamayı İşçi Temsilcisi Yıldız Bağcı okudu. Tüm baskılara rağmen hâlâ direnişi sürdürdüklerini ifade eden Bağcı, "Her türlü baskıya, saldırıya rağmen direnişimiz büyüdü. Başta direnişe katılmayan ve içeride çalışan arkadaşlarımız da bize katıldı. Yurt içinden ve yurt dışından emekçiler bizimle dayanışma gösterdi" diye konuştu.

Bağcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açlık sınırının altında ücretle çocuklarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımız mecburiyetten tazminat almak zorunda kaldılar. Ancak biliyoruz ki verilen tazminat da bizim birliğimizin, sendikamızın, direnişimizin kazanımıdır. Kurulduğu günden beri, üstelik bir döneminde içeride Öz İplik-İş olmasına rağmen tazminat vermeyen patron şimdi kesenin ağzını açmış, sırf BİRTEK-SEN’i içeriye sokmamak için işçilere tazminat dağıtıyor.

Biz yalnız Özak işçilerini değil, her gün 10 saat, 12 saat çalışmasına, alnının damarı çatlayana kadar ter dökmesine rağmen evine ekmek götüremeyen, ay sonunu getiremeyen, ev kirasını borçlanarak ödemek zorunda kalan Urfalı işçileri temsil ediyoruz. Biz yalnız Urfalı işçileri değil, büyük, ünlü markalara sefalet ücretiyle üretim yapan bölge işçisini temsil ediyoruz. Biz yalnız bölge işçisini de değil, kendi iradesinin tanınmasını, istediği sendikaya üye olmak, patronların karşısında birlik hale gelmek isteyen; her gün, her saat, her dakika hakları çiğnenen, ayaklar altına alınan; ürettiği zenginlikten ufacık pay istediğinde hain muamelesi yapılan Türkiye işçisini temsil ediyoruz. Bu direniş yalnız Özak işçilerinin değil, işçi sınıfının, ekmek, onur, haysiyet direnişidir.

Bizi bir buçuk aydır oyalayan Levi’s’a sesleniyoruz. İşçilere yapılan bunca zulme rağmen Özak Tekstil’e sipariş vermeye devam ediyorsunuz. Derhal harekete geçilmediği taktirde mağazalarınızın önünde ve içinde süresiz oturma eylemlerine ve boykota başlayacağımızı bilin. Ayrıca Özak Tekstil’in Malatya ve İstanbul’daki fabrikalarının Zara, Hugo Boss, Marco Polo, H&M gibi dünya markalarına üretim yaptığını da öğrendik. Bu markalar da yaşanan haksızlıklardan sorumludur. Eğer harekete geçilmezse bu markaları da protesto etmeye başlayacağımız, mağazalarının önünde eylemlere başlayacağımız bilinsin."