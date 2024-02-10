Özak Tekstil işçilerine eylem yasağı

Zeytinburnu Kaymakamlığı, holding önünde direnişini sürdüren Özak Tekstil işçilerine 7 günlük eylem yasağı getirdi. Eylemlerini fabrika önüne taşımak isteyen işçilere bu kez de Bahçeşehir Kaymakamlığı yasak getirdi.

EMEK SERVİSİ

Urfa'da baskı ve mobbinge karşı 27 Kasım'da başladıkları eylemlerini İstanbul'a taşıyan Özak Tekstil işçileri patronların ve iktidarın korkusu olmayı sürdürüyor. Zeytinburnu Kaymakamlığı 23 Ocak’tan beri Özak Holding binası önünde kurdukları çadırda direnişlerini sürdüren işçilere 7 günlük eylem yasağı getirdi. Yasak kararının ardından eylemlerini İkitelli’deki fabrikanın önünde sürdürmek isteyen işçilere bu sefer de Bahçeşehir Kaymakamlığı yasak koydu.

Her sabah olduğu gibi çadırlarını kurmaya gelen işçiler, çok sayıda çevik kuvvet ekibiyle karşılaştı. Alana çadır kurmalarına müsaade edilmeyen işçilerin çadır kurdukları alanda beklemelerine de izin verilmedi.

Bunun üzerine Özak Tekstil’in İstanbul’daki fabrikası önünde açıklama yapmak isteyen işçiler, Başakşehir Kaymakamlığı'nın eylem yasağı kararı olduğu söylenerek gözaltına alındı.

YASAKLAR ENGELLENEMEZ

BİRTEK-SEN tarafından yapılan açıklamada, devletin bütün güçleri Özak işçilerinin karşısında olduğu belirtilerek, “Sendika temsilcilerimiz ve işçiler gözaltına alındı” denildi. İşçilerin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN eylem yasağına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Zeytinburnu Kaymakamlığı ilçe genelinde 7 gün boyunca eylem yasağı getirmiş. İstanbul'da Özak Holding önünde bulunan direniş çadırımızı bugün kurdurmadılar. Direnişimizi bugün İkitelli Organize'de bulunan Özak Tekstil fabrikası önüne taşıyoruz. Direne direne kazanacağız!"

AYLARDIR DİRENİYORLAR

Urfa'da’da Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) üye olduktan sonra işten atılan Özak Tekstil işçileri 27 Kasım’dan bu yana aylardır direniyorlar. Baskı ve mobbinge karşı seslerini yükselten işçiler direnişlerini ocak ayında İstanbul’a taşımıştı.