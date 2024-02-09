Özak Tekstil işçilerine ‘özel’ eylem yasağı

23 Ocak’tan beri holding önüne kurdukları çadır ile direnişini sürdüren Özak Tekstil işçilerine ‘özel’ Zeytinburnu Kaymakamlığı 7 günlük eylem yasağı getirdi.

Eylemlerini Zeytinburnu’daki Özak Holding önüne taşıyan 23 Ocak’tan beri holding önüne kurdukları çadır ile direnişini sürdüren Özak Tekstil işçilerine ‘özel’ Zeytinburnu Kaymakamlığı 7 günlük eylem yasağı getirdi.

Evrensel'in haberine göre; her sabah olduğu gibi günün erken saatinde direniş çadırlarını kurmaya gelen işçiler, çok sayıda çevik kuvvet ekibiyle karşılaştı.

Alana çadır kurmalarına müsaade edilmeyen işçilerin çadır kurdukları alanda beklemelerine de izin verilmedi.

Özak Holding önünden çadır kurmalarına izin verilmeyen işçiler, Özak Tekstil’in İstanbul’daki fabrikası önüne gitmek üzere harekete geçti.

İşçilerin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN eylem yasağına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Zeytinburnu Kaymakamlığı ilçe genelinde 7 gün boyunca eylem yasağı getirmiş. İstanbul'da Özak Holding önünde bulunan direniş çadırımızı bugün kurdurmadılar. Direnişimizi bugün İkitelli Organize'de bulunan Özak Tekstil fabrikası önüne taşıyoruz. Direne direne kazanacağız!"