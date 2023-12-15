Özak Tekstil işçilerinin direnişi 19. gününde: İşçilerin OSB'ye girmesine izin verilmiyor

Urfa’da sendikalaşma mücadelesi yürüttükleri için işten çıkarılan Özak Tekstil emekçilerinin başlattığı direniş, 19. gününde devam ediyor. OSB'ye girmelerine dahi izin verilmeyen işçiler "Mücadelede kararlıyız" diyor.

Urfa'da Özak Tekstil işçilerinin sendikal haklarını elde etmek ve insanca koşullarda çalışmak talebiyle başlattıkları direnişleri 19'uncu gününe girdi.

Evrensel'in haberine göre; Özak Tekstil'de örgütlü olan Öz İplik İş sendikasından ayrılarak Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikasına (BİRTEK-SEN) üye olan işçiler, gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in serbest bırakılmasının ardından dün Şanlıurfa Barosunun salonunda BİRTEK-SEN yöneticileri ve avukatlarla birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. İşçiler, mevcut durumu değerlendirerek direnişlerini sürdürme kararı aldı.

Bugün de tekrar fabrika önüne gitmek isteyen mücadeleci işçilerin organize sanayi bölgesine (OSB) dahi girmelerine izin verilmedi.

"HAKKIMIZIN PEŞİNDEYİZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ"



OSB'nin girişinde direnişlerini sürdüren işçiler, toplantıda aldıkları "direnişe devam etme" kararı doğrultusunda mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek "Hakkımızın peşindeyiz, hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Direnişimizin 19'uncu günü. Artık OSB'ye girmemize bile izin verilmiyor. Biz de vergi veriyoruz, bu devletin vatandaşıyız, bu saldırıları hak etmiyoruz" dedi.

İşçilerin mücadelesi kararlı şekilde sürerken bir yandan da çok sayıda kurum temsilcisi ve kişi, direniş alanına gelerek destek ziyaretlerinde bulunuyor.