Özak Tekstil işçilerinin direnişinde 17. gün | BİRTEK-SEN Genel Başkanı hakkında tutuklama talebi

Urfa’da sendikalaşma mücadelesi yürüttükleri için işten çıkarılan Özak Tekstil emekçilerinin başlattığı direniş, 17. gününde devam ederken jandarma, işçilere ve EMEP Milletvekilleri Sevda Karaca ile İskender Bayhan'a TOMA'dan tazyikli gazlı su sıktı, 19 kişi gözaltına alındı. 19 kişi ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı. Öte yandan önceki gün Özak işçileriyle beraber gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Fotoğraf: Evrensel

Urfa’daki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Özak Tekstil işçilerinin baskı, tehdit ve işten çıkarılmalara karşı başlattıkları direniş devam ediyor. Evrensel'in haberine göre; direnişin 17'nci gününde jandarma, barikatı bu kez Organize Sanayi Bölgesinin girişine kurdu. Bir araya gelen işçilerin kararlı duruşu sonrasında barikat açıldı ve işçiler OSB'ye girdi. Ardından ise gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle bekleyişlerini sürdüren işçilere jandarma müdahale etti. Fotoğraf: Evrensel İşçilere ve EMEP Milletvekilleri Sevda Karaca ile İskender Bayhan'a TOMA'dan tazyikli gazlı su sıkan jandarma BİRTEK-SEN Genel Sekreteri dahil 19 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 19 kişi ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen Öte yandan önceki gün (11 Aralık) Özak işçileriyle beraber gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.